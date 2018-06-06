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Uluslararası Af Örgütü: Rakka'daki hava operasyonlarında yüzlerce sivil öldü

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka'daki operasyonlarında hayatını kaybeden sivil sayısının, açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu duyurdu.

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Uluslararası Af Örgütü: Rakkadaki hava operasyonlarında yüzlerce sivil öldü

Haziran 2017'de başlayan Rakka harekatında hava operasyonu düzenlenen 42 noktayı ziyaret edip 112 tanıkla konuşan Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, birçok noktada sivillerin de hava bombardımanı sonucu öldüğü sonucuna ulaştı.

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karadan yürüttüğü Rakka saldırılarında, uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Sivillerin güvenliği dikkate alınmadı

Koalisyonun hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu duyuran Uluslararası Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçladı.

Raporda, harekat sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade edildi ve "20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" denildi.

Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusunun da öldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, Uluslararası Af Örgütü, suriye, sdg, rakka, PKK, hava operasyonları, harekat, abd
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