Ukrayna'nın doğusunda ateşkes bozuldu

Ukrayna'da 2014 yılı Nisan ayında başlayan Rusya yanlıları ile hükümet arasındaki çatışmalar 2015 Şubat ayında Minsk anlaşması ile durmuştu. Zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanan Ukrayna'nın doğusunda taraflar yine silahları konuşturuyor.

Haftasonundan bu yana Donetsk bölgesindeki Avdeyevka ağır silahlarla vuruluyor. Pazar gününden bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu 15 kişi öldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların temelinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden mali destek alma çabaları yattığını ileri sürdü.

Siviller tehlike altında, bölgeye su ve elektrik verilemiyor.