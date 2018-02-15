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Ukrayna'dan sınır dışı edilen Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

Ukrayna'nın Polonya'ya sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Hollanda'ya yerleşti. Kimlik kartını Facebook hesabında paylaştı.

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Ukraynadan sınır dışı edilen Saakaşvili Hollandaya yerleşti

Ukrayna’nın sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Facebook’da paylaştığı elinde kimlik kartı bulunan fotoğrafın altına Hollanda’ya yerleşmesi konusunda yazılı açıklama yaptı. 

Son dönemde ilk kez kimliğini teyit eden bir belge adlığını söyleyen Saakaşvili, "Hollanda'ya geldikten hemen sonra bana kimlik belgesi verildi ve bu kimlik bana AB'de yaşama ve çalışma hakkını verdi" dedi.

Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Vatandaşlık almasının birkaç dakika sürdüğünü belirten Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığını geri kazanma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Saakaşvili, 12 Şubat'ta Kiev'de gözaltına alındı ve Polonya'ya gönderildi.

Mihail Saakaşvili, 12 Şubat’ta düzenlenen bir operasyonla başkent Kiev'de bulunan bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve ardından Polonya’ya sınır dışı edilmişti. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Saakaşvili, polonya
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