Ukrayna'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

ABD'li bilgisayar sistemleri şirketi Cisco, son üç haftadır özellikle Ukrayna'yı hedef alan bilgisayar korsanlarının, 500 bin server'ı (servis sağlayıcı) etkileyen bir virüs kullandığını açıkladı.

Aylardır kötü yazılımları izleyen Cisco uzmanları, virüslerin son iki haftadır özellikle Ukrayna'yı hedef aldığını söyledi. Euronews’un haberine göre Cisco Araştırmacısı Craig Williams, "Küresel bir noktadan baktığımızda bu virüsün dünyanın her yerinde aynı oranlarda yayıldığını görüyorduk. Bu tablo iki hafta önce tamamen değişti. Yeni bir servis sağlayıcı ortaya çıktı ve Ukrayna buradan hedef alındı" dedi.

Cisco'nun bu açıklamalarının hemen ardından Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya'nın Ukrayna'da gelecek ay kutlanacak Anayasa Günü veya 26 Mayıs'ta Kiev'de düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hedef alacak büyük çapta bir siber saldırı yapacağını iddia etti.

Hacker'ların bu virüsle neyi amaçladığı tam olarak netleşmiş değil ancak bilgisayarlara yerleşen virüs, yerleştiği sistemin uzaktan komuta edilmesine imkan tanıyor.

Kremlin bu konuda daha önce açıklamalar yapmış, suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: Reuters