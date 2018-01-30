  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.693
  • BIST 119303.1
    ALTIN 162.881
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ukrayna’dan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür

Ukrayna’dan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ukraynadan Kremlin Raporu için ABDye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri ve üst düzey iş adamları için yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımların güçlendiğini ve daha etkili hale geldiğini belirtti.

Rusya'nın uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğine değinen Poroşenko, “Kremlin uluslararası hukuka saygının önemini anlamadığı sürece, demokratik kurumları baltalamayı ve devletlerin iç işlerine karışmayı sürdürdüğü sürece ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliği tam olarak sağlanmadıkça bu böyle olacaktır." ifadesini kullandı.

 

Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri, üst düzey iş adamları ve Kremlin'e yakın birçok isme yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve yönetici ile mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki çok sayıda iş adamının isminin yer aldığı Kremlin Raporu, ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün ABD Kongresine sunulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, Ukraynai ABD
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER