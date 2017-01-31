'Ukrayna'daki çatışmalar durmalı'

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmaların ateşkesi ihale ettiğini ve derhal durdurulmasını istedi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, son birkaç gündür Ukrayna'nın Avdeyevka kenti etrafındaki yasak silahların kullanıldığı ve ağır bombardımanların yaşandığı çatışmaların ciddi can kaybına yol açtığı belirtildi. Çatışmaların Minsk Antlaşması'nda belirtildiği üzere, ateşkesin açıkça ihlali olduğu ve sivil halkı tehlikeye attığı kaydedildi.

'Halk zarara uğruyor'

Olayların aynı zamanda, yerel halka temel hizmetlerinin sağlanmasında büyük ölçüde aksamalara yol açtığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıyoruz. Bu, aynı zamanda kritik öneme sahip altyapıların acilen tamir edilmesine de olanak sağlar. Ateşkesin tam olarak uygulanması, sorunun barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesinin temelini oluşturan, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilen Minsk Antlaşması'nın tam olarak uygulanması yolunda çok önemli bir adımdır."

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Donetsk bölgesindeki Avdeyevka kentinde yoğunlaşan çatışmalarda 3 Ukrayna askeri ölürken, 24 asker yaralandı. Çatışmalarda ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.