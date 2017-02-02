'Ukrayna'da NATO üyeliği konusunu halk oylaması belirleyecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Alman Morgenpost gazetesine verdiği röportajda, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gerçekçi bir hedef mi?" sorusuna, kendisi için Ukrayna halkının tutumunun önemli olduğu yanıtını verdi.

Devlet başkanı olarak halkın kararına uyacağını belirten Poroşenko, "NATO üyeliği konusunda halkoylaması yapacağım." dedi.

Ukrayna'nın AB'ye üyelik kriterlerini yerine getirme konusunda da iyi yolda bulunduğunu kaydeden Poroşenko, ülkesinin AB üyeliği için koşulları yerine getirmesinin çok uzun sürmeyeceğini savundu.

Poroşenko, aşırı sağcı popülizmin Avrupalıların birlikteliği için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, bununla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. AA

