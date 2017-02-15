  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Ukrayna'da enerjide 'olağanüstü hal' ilan edildi

Ukrayna'da başkent Kiev olmak üzere 7 bölgede elektrik kesintileri öngörülüyor.

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Ukraynada enerjide olağanüstü hal ilan edildi

Ukrayna’da, elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayacak kömürün azalması nedeniyle enerjide olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik enerjisinde olağanüstü hal kararının alındığını açıkladı. Ukraynalıların bu karardan dolayı yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için çalışacaklarını vurgulayan Groysman, “Elektrik kesintileri sadece aşırı durumlarda yapılacak.” dedi.

Groysman, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donbas’tan antrasit kömür getirilmesini engelleyen grupların bir an önce eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Enerji ve Kömür Bakanı İgor Nasalik, olağanüstü hal kararının bir ay süreceğini, kararın en fazla iki ay devam edebileceğini kaydetti. Nasalik, elektrik üretim ve tüketim dengesini sağlamak için kesintilerle ilgili önceden bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Karara göre Ukrayna’nın başta Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk, Çernigov, Zaporijya, Sumi ve Çerkassi bölgelerinde günün en yoğun saatlerinde elektrik kesintisi yapılması öngörülüyor.

Geçen ay sonu bazı Ukraynalı grupların, ayrılıkçıların ekonomisine darbe vurma gerekçesiyle demiryollarını keserek antrasit kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması Ukrayna'da elektrik santrallerinde kömür ihtiyacının doğmasına neden olmuştu.

Ukrayna Devlet Enerji Firması Ukrenergo yetkilisi Vsevolod Kovalçuk, elektrik santrallerinde 842 bin ton antrasit kömür kaldığını ve bu miktarın 40 gün yeteceğini duyurmuştu. AA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, elektrik kesintileri, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman
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