Ukrayna'da enerji krizi sinyal veriyor

Ukrayna’da elektrik santrallerinin 40 günlük ihtiyacını karşılayacak kadar kömür kalması, ülkede olası bir enerji krizinin sinyallerini vermeye başladı.

Ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donbas’tan bir süredir elektrik enerjisi üretiminde kullanılan antrasit kömür alınamıyor.

Bazı Ukraynalı grupların geçen ay sonu, ayrılıkçıların ekonomisine darbe vurma gerekçesiyle demiryollarını keserek kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması Ukrayna’da elektrik santrallerinde kömür ihtiyacının doğmasına neden oldu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ülkede elektrik santrallerinde üretim durumunun kritik noktaya geldiği belirtildi. Pek çok santralin kısa bir süre sonra üretimini durdurabileceği ifade edilirken, bazı santrallerin şimdiden olağanüstü çalışma durumuna geçtiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Enerji Firması Ukrenergo yetkilisi Vsevolod Kovalçuk, elektrik santrallerinde 842 bin ton antrasit kömür kaldığını ve bu miktarın 40 gün yeteceğini açıkladı.

Başbakan Vladimir Groysman, uygulanan kömür ablukasının Ukrayna’nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ulusal güvenliğin öncelikli olması gerektiğini ifade eden Groysman, “İnsanların evlerinde normal sıcak bir şekilde yaşaması ve elektrik ihtiyacını gidermesi gerektiğini öncelikle düşünmek lazım.” dedi.

Groysman, Ukrayna’nın 24 milyon tonluk kömür ihtiyacının 9 milyon tonunun elektrik santrallerinde kullanılan A grubu kömür tipi olduğunu hatırlatarak, bu kömürün de sadece ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan bölgeden temin edilebildiğine dikkat çekti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Hennadii Zubko, enerji alanında "olağanüstü hal" ilan edilmesi konusunun bakanlar kurulunda ele alınmadığını duyurdu.

Herhangi bir enerji krizinin yaşanmaması için üretim mekanizmasında "olağanüstü tedbirler" alındığını bildiren Zubko, “Bu tedbirler halkı etkilemiyor. Bunlar, Ukrayna’da elektrik güç sisteminin istikrarlı işleyişini sağlamak içindir” açıklamasında bulundu. AA