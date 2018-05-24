Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları MH17'nin Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:45





