  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.702
    EURO 3.931
  • BIST 87666.9
    ALTIN 145.821
Buradasınız : » » Ukrayna'da '15 Temmuz’da Türkiye’de Ne Oldu' sergisi açıldı

Ukrayna'da '15 Temmuz’da Türkiye’de Ne Oldu' sergisi açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz’da Türkiye’de Ne Oldu” sergisini birlikte açtı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ukraynada 15 Temmuzda Türkiyede Ne Oldu sergisi açıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz’da Türkiye’de Ne Oldu” sergisini açtı.
 
Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 5. toplantısı için Kiev'e gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı Klimkin'le, ortak basın toplantısının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı salonunda açtıkları sergiyi birlikte gezdi.
 
Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da yaşananların kronolojik olarak anlatıldığı AA'nın “Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını dikkatlice inceleyen Klimkin'e, fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
 
Fotoğrafları inceledikten sonra Çavuşoğlu yaptığı açıklamada AA’nın objektifinden FETÖ’nün darbe girişimini yansıtan serginin o gece yaşananları gözler önüne serdiğini dile getirdi.
 
FETÖ’nün darbe girişimi esnasında Ukrayna’nın Türkiye’ye güçlü destek verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Ukrayna darbe girişiminden sonra gerek Cumhurbaşkanı (Petro Poroşenko) gerekse dostum Pavlo (Klimkin) Türkiye’ye gerçekten güçlü destek vermiştir. Darbeyi kınadılar ve Türkiye’de demokrasiye güçlü destek verdiler.” diye konuştu.
 
 
Ukrayna’daki FETÖ yapılanması ile mücadelede atılacak adımlar hususunda iki devlet arasında ortak çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Ukrayna’da bulunan FETÖ bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili yapılabilecekleri görüştük" ifadelerini kullandı.
 
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
 
“Ama sadece biz siyasetçiler olarak görüşmüyoruz. İstihbaratlarımız, uzmanlarımız da yakın işbirliği içindeler. Kısa süre içerisinde Türkiye’den bir heyet gelerek tüm detaylı bilgileri Ukraynalı muhataplarıyla paylaşmışlardır. Biz de güncellenmiş bilgileri ve listeleri tabii ki bu ziyaret kapsamında paylaştık. Önümüzdeki süreçte bu işbirliği çerçevesinde elbette birlikte adımlar atacağız.”
 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de yaptığı değerlendirmede, serginin Dışişleri Bakanlığının sergi salonunda açılmasının önemli olduğunu vurgulayarak “Bu sergi, bize sadece bu olayı bir kez daha hatırlatmıyor, bizim Türk dostlarımıza desteğimizi de gösteriyor.” dedi. AA
 
Etiketler: Ukrayna, türkiye, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 15 temmuz darbe girşimi, fotoğraf sergisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER