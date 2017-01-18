  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.038
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.191
Buradasınız : » » Ukrayna krizi için üçlü telefon diplomasisi

Ukrayna krizi için üçlü telefon diplomasisi

Hollande ve Merkel, Putin ile telefonda Ukrayna sorununu görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ukrayna krizi için üçlü telefon diplomasisi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sorununa çözüm bulma arayışları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak Pazartesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Hollande ve Merkel’in bugün de Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Hollande, görüşmede, 24 Aralık’ta varılan anlaşma uyarınca ateşkese saygı gösterilmesinin gerekliliğinin altını çizdi, bu ateşkesin sürdürülebilir ve güvenilir şekilde sağlanmasının önemine değindi.

İnsani konularda da ilerleme sağlanmasını talep eden Hollande, savaş esirlerinin serbest bırakılması ve su tedariki ile ilgili altyapının yeniden inşasının gerekliliğini vurguladı.

Minsk Anlaşması'nın, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunması yolunda tek yol olduğu uyarısı yapan Hollande, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında oluşturulan Normandiya Formatının sorunların çözümündeki önemli rolüne de atıfta bulundu.

Görüşmede Suriye konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, Holland'ın Astana’daki görüşmelerin, BM şemsiyesi altında Cenevre’deki barış görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için bir etap olması yolundaki arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Suriye’de ateşkesin önemine dikkati çeken Hollande, Suriye’deki muhalif kesimin tamamının görüşmelerde yer alması konusundaki görüşünü de yineledi.  AA

Etiketler: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sorunu, elysee sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER