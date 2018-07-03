Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan Sırbistan'a Kosova mesajı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Sırbistan'ın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, uzlaşı yoluyla Kosova meselesine bir an önce çözüm bulması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğünü savunacağını vurgulayan Poroşenko, Sırbistan'ın da kendilerine destek olacağını belirterek, Ukrayna ile Sırbistan'ın ikili ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını aktardı.

İki ülkenin de hedefinde AB var

Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, Sırbistan ile Ukrayna'yı birbirine yakın kılan unsurlardan biri olduğunu anımsatarak, her iki ülkenin de 2025 yılına kadar AB üyesi olması temennisinde bulundu.

Sırp lider Vucic de ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'daki tüm sorunların barış yoluyla çözüleceğini umuyor, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) barışın sağlanmasında son derece önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz" dedi.

Vucic, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına ciddi ve yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, Ukrayna ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 357 milyon dolara ulaştığını söyledi. Vucic, Sırbistan ile Ukrayna arasında yakın zamanda Serbest Ticaret Anlaşması'nın da imzalanabileceğini kaydetti.

Poroşenko'nun ziyareti kapsamında, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında Ukrayna vatandaşlarının vizesiz geçiş hakkına sahip olmasıyla ilgili iş birliği protokolü de imzalandı.

Sırbistan ve Kosova arasındaki kriz

Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Kosova'nın 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, iki ülke arasında uçuruma neden oldu.

AB üyelik yolunda ilerleyen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda diyalog süreci başlatıldı. Ancak bu süreç, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğradı.

Kaynak: AA



