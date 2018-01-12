Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman: Filomuzla birlikte Kırım’ı da bize iade edin

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesine yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Kırım'da kalan askeri gemi ve uçakları geri verme teklifini değerlendirdi.

“Benim karşı bir teklifim var." diyen Groysman, "Filomuzla birlikte Kırım’ı da bize iade edin. Yakın zamanda kabul etmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’ya Kırım’da kalan askeri gemi, uçak ve zırhlı araçlarını vermeye hazırız.” demişti.

Kaynak: TRT Haber

