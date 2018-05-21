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UETD'nin adı Uluslararası Demokratlar Birliği oldu

UETD 6. Olağan Genel Kurulu'nda, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin ismi Uluslararası Demokratlar Birliği olarak değiştirildi.

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UETDnin adı Uluslararası Demokratlar Birliği oldu

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği 6. Olağan Genel Kurulunda Bülent Bilgi genel başkan seçildi.

Zetra Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı genel kurulda ayrıca Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) ismi Uluslararası Demokratlar Birliği (Union of International Democrats-UID) olarak değiştirildi.

Bülent Bilgi, 2016 yılından beri genel başkanlık yapan Zafer Sırakaya'dan görevi devraldı. Bilgi, önceki yönetimde genel sekreter olarak görev yapıyordu.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından genel kurullarına katılan herkese teşekkür etti.

Bilgi, "Genel kurulumuzda dava büyüklerimizin teveccühü ile burada bulunan üyelerimizin şahsımın genel başkan seçilmemde verdikleri destek benim için büyük bir onurdur, büyük bir gururdur" dedi.

İsim değişikliğiyle UETD'nin UID'e evrilmesinin doğal bir süreç olduğunu dile getiren Bilgi, şöyle konuştu:

"Bu isim değişikliği içinde bulunduğumuz durumun önemli bir gereksinimidir. Bu anlamda UID'in yapacağı tüm faaliyetler sadece Avrupa'da değil tüm dünyada gerçekleşecektir. Bundan sonra Türkiye kökenli insanlarımıza ve gönül coğrafyamıza hitap ederek onların sesi olmayı hedefliyoruz. Bu isim değişikliğiyle ayrıca fiziki sınırları aşıp tüm dünyayı saran, gönül coğrafyamızı kucaklama vakti gelmiştir. Bizim de bu isim değişikliğiyle bunun gereğininin ilk adımını attığımızı düşünüyorum. İnşallah bu yolda muvaffak oluruz."

UID'in yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: uetd
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