Ucuz seyahat şirketlerinden Ryanair'in pilotları İrlanda'da ilk grevi başlattı

Ryanair pilotları, Avrupa’nın en büyük hava yollarından biri olmalarına rağmen en düşük maliyetli taşıyıcılarından olmaları nedeniyle daha iyi şartlar talep ediyor.

Şirketin merkezi İrlanda'da 350 İrlandalı pilottan 100'ü grev yaptı. Pilotlar, daha şeffaf bir ödeme sistemi, promosyonlar ve transferler gibi konularda FORSA/IALPA birliğinin standartları dışında kalanların sınırlandırılmasını istedi. Birçok pilot da kontratların yerel kanunlara göre yapılması ve şartların iyileşmesi için grev yaptı.

Aynı zamanda, bir sendika temsilcisi daha fazla grevin mümkün olduğunu açıkladı.

Neler yaşandı?

Ryanair pilotları ve kabin ekipleri, 2017 yılının yarısından itibaren örgütlenmeye başladı. Aralık ayında, havayolu şirketi artan baskıya karşı, 32 yıllık havacılık tarihinde ilk kez sendikaları tanıdı.

Kabin ekipleri 4 ülkede 2018'in Temmuz ayında greve gideceklerini duyurdu.

Ryanair bu grevlere karşı, pilotların düşük maliyetli sektördeki en iyi koşullardan birine sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, perşembe günü İrlanda'dan yapılan 290 uçuştan 30'unu iptal etmeyi planladıklarını açıkladı.

Havayolu şirketi, pilotları eylemden vazgeçirmek için taksi ve halka açık otopark paralarını ödemeyi teklif etti.

Air France'da da grev yapılmıştı

1933’te kurulan ve “Fransa havadadır” sloganını kullanan Air France’da, grev ve gösterilere neden olan yeniden yapılanma ve ücretlerin dondurulması kararları 2015’te dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği “yırtık gömlek” görüntüleriyle başlamıştı.

Şirketin 2020 yapılanma hedefleri planı doğrultusunda 2 bin 900 kişi ile yollarını ayırma kararına tepki gösteren çalışanlar, Merkez Komite Toplantısı'nı basarak, üst düzey yöneticilerle kavga etmişti.

Şirket yönetimi, 2016’da bin kişinin gönüllü işten çıkma veya emekliliğe ayrılma prensibi kararı alındığını açıklamış, bin 400 çalışan ile yolların ayrılma planının ise masada olduğu bildirmişti.

Air France yönetimi, 2016 yılına kadar gönüllü işten ayrılma planını 4 kez devreye sokmuş ve çalışan sayısında tasarrufa gitmeyi hedeflemişti.

22 Şubat’ta ilk genel grev kararını uygulayan çalışanlar, 2018 yılı için maaşlara yüzde 6 zam talebinde bulunarak, aksi taktirde belirli günlerde grevin devam ettirileceğini duyurmuştu.

Şirketin Paris merkezli uzun mesafeli uçuşlarının yaklaşık yüzde 30’unun, orta ve kısa mesafeli uçuşlarının ise önemli bölümünün iptal edilmesine neden olan grevler, 22, 23 ve 30 Mart tarihlerinde devam etmişti.

Sendikalar, nisan ayında aralıklarla 8 gün greve giderken, mayıs ayında ise şimdiye kadar 4 gün için grev tarihi belirlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, TRT Haber