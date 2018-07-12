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Üçüz aslan yavruları ilk kez güneşle buluştu

ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen üçüz aslan yavruları, ilk kez yuvalarından dışarı çıkarıldı. 3 aylık yavruların sevimli halleri görülmeye değerdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Güney Carolina'da bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 3 aylık yavru aslanlar ilk kez güneşle buluştu.

Yuvalarından dışarı çıkarılan yavru aslanlar birbirleriyle oyunlar oynadı, anneleriyle birlikte güneşin tadını çıkardı.

Yerinde duramayan, bahçede koşuşturan aslanlar birbirleriyle oyunlar oynadı.

Onların bu sevimli halleri, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu.

Hallerinden memnun görünen yavrular, günün sonunda dinlenmeleri için yine mağaralarına alındı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: üçüz aslanlar, Hayvanat Bahçesi, abd
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