UCM'nin Gazze'deki ön incelemesi devam ediyor

Mahkeme yetkilisi, İsrail'in ateş açması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığına dikkati çekerek Gazze'de şiddet olaylarının tırmanmasından endişe duyduklarını söyledi.

Filistin'deki durumla ilgili savcılık ofisinin ön incelemesinin devam ettiğini belirten yetkili, "UCM Başsavcısı, ön incelemenin devam ettiğini tekrar bütün taraflara hatırlatıyor. Ön inceleme bir soruşturma olmasa da Filistin'deki duruma ilişkin iddia edilen yeni bir suç, ofis tarafından yapılan araştırmaya eklenebilir. Bu son haftalarda yaşananlar ve gelecekte yaşanabilecek olaylar için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Yetkili, olayların daha fazla tırmanmaması için savcının bütün taraflara çağrıda bulunduğunu kaydetti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensuda geçen ay, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylara müdahalede orantısız güç kullanmasından endişe duyduğunu belirtti.

Bensuda, UCM'nin yetki alanında bulunan suç kapsamında şiddete sebebiyet veren, başvuran, kışkırtan veya teşvik eden herhangi bir kişinin mahkemede yargılanmak için sorumlu tutulabileceğini hatırlatarak, şiddete başvurunun son bulması gerektiğini kaydetti.

Nekbe’nin 70. yılı

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenlemişti.

62 Filistinli şehit edildi

İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA