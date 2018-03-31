Uçakların aranması bir rutindir

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Sınır Kuvvetleri, İngiltere'nin organize suçlardan, uyuşturucu veya ateşli silahlar gibi zararlı maddeleri ülkeye sokmaya çalışan insanlardan korunması için uçaklarda araştırma yapması bir rutindir" dedi.

Wallace, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini de sözlerine ekledi.

İzinsiz aramaya nota gönderildi

İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının dün Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden aradığını açıkladı. Rusya, İngiltere'ye aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota gönderdi.

Açıklama olmazsa karşılık veririz

Rusya Ulaştırma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Eğer İngiltere, uçağımızın neden arandığına dair hiçbir açıklama yapmazsa, Rusya bu eylemi yasa dışı olarak değerlendirecek ve aynı zamanda İngiliz havayolu şirketlerine karşı benzer bir eylemde bulunma hakkını saklı tutacak" dedi.

Kaynak: Reuters