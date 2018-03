Uçakların aranması bir rutindir

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Sınır Kuvvetleri, İngiltere'nin organize suçlardan, uyuşturucu veya ateşli silahlar gibi zararlı maddeleri ülkeye sokmaya çalışan insanlardan korunması için uçaklarda araştırma yapması bir rutindir" dedi.

Wallace, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini de sözlerine ekledi.

İzinsiz aramaya nota gönderildi

İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının dün Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden aradığını açıkladı. Rusya, İngiltere'ye aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota gönderdi.

Search of @aeroflot plane at @HeathrowAirport was a blatant provocation. Read why: https://t.co/gIHXmfzghB pic.twitter.com/XrtvxAig6e