  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Uçaklar, Yemenli çocuklar için havalandı

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından durdurulan “insani yardım uçuşları” yeniden başladı.

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Uçaklar, Yemenli çocuklar için havalandı

Üç haftadır durdurulan insani yardım uçakları bugün Sana Uluslararası Havalimanı’na inmeye başladı.

İnsani yardım görevlilerini taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) uçağı ile Rusya’nın Sana Büyükelçiliği’nin yeni personelini taşıyan bir Rus uçağının havalimanına ulaştığı aktarıldı.

Yemen’deki ICRC Sözcüsü Adnan Hizam da komiteye ait uçağın havalimanına ulaştığını doğruladı. Hizam, koalisyon güçleri ve Yemen’deki tarafların koordinasyonunun ardından uçağın Sana’ya gönderildiğini ifade etti.

Ülkeye ulaşan insani yardım uçakları, açlığın kıyısında olan 7 milyon kişinin umudu oldu.

Yemen’deki Husiler, 4 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırı sonrası 6 Kasım’da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerini kapatmıştı.

Hayatta kalmak için gereken her şeyde dışa bağımlı olan Yemenliler, uygulanan ablukayla gıda, yakıt ve ilaç imkânlarını giderememiş, açlık felaketiyle karşı karşıya kalmıştı.

Bunun üzerine BM’den Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona, Yemen’e yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, koalisyon güçleri, insani yardım uçuşları başladı
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