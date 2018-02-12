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Buradasınız : » » Uçak kazası sonrası Rusya'ya taziye mesajları

Uçak kazası sonrası Rusya'ya taziye mesajları

Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, Rusya'da yaşanan uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyede bulundu.

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Uçak kazası sonrası Rusyaya taziye mesajları

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Putin'e telgrafı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır hükümetinin bu zor gününde Rusya'nın yanında yer aldığı belirtildi.

Ezher Kurumu da yayınladığı açıklamayla kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Putin'e gönderdiği taziye telgrafında, Rus halkının ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaştığını ifade etti.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçağın enkazına Ramenskiy bölgesinde ulaşıldı. Kazada kurtulan olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilemişti, Başbakan Binali Yıldırım da Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı yollamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak kazası, taziye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rusya
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