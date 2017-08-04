Uçağı bomba ile düşürmeyi planlayan 2 zanlı tutuklandı

Avustralya'nın Sydney kentinde geçen hafta sonu yapılan terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), Yeni Güney Galler Polisi ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütünün (ASIO), Sydney’in Lakemba, Surry Hills, Wiley Park, Punchbowl semtlerinde geçen cumartesi gecesi terörle mücadele operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, 15 Temmuz’da Sydney’den hareket eden Etihad havayollarına ait bir uçağı "çürümüş yumurta gazı" bombası ve el yapımı patlayıcı (IED) kullanarak düşürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan Halid Khayat (49) ve Mahmud Khayat (32) çıkarıldıkları Parramatta Yerel Mahkemesince tutuklandı.

Ömür boyu hapis cezası ile yargılanacak sanıkların kasımda mahkemeye çıkması bekleniyor.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri hafta içinde polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerinin sorgusu devam ediyor.

AFP Başkan Yardımcısı Michael Phelan tutuklanan zanlıların terör örgütü DEAŞ’ın talimatları doğrultusunda IED olarak bilinen patlayıcıyı valiz içinde uçağa yerleştirmeyi planladıklarını belirterek, baskın yapılan evlerde ise "çürümüş yumurta gazı" bombasının bileşenlerinin ve kimyasallarının bulunduğunu söyledi.

Sydney’deki operasyonlarda tutuklananların uçaklara yönelik saldırı planlarının ortaya çıkması üzerine özellikle Melbourne ve Sydney havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Yeni uygulamanın ardından havalimanlarında uzun kuyruklar olduğu gözlenirken, yetkililer seyahat edeceklere her zamankinden bir saat önce havalimanlarına gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Avustralya’da 2014'ten bu yana yapılan 31 farklı terörle mücadele operasyonunda 70 kişi tutuklandı.