Üç ayda 715 sivil hayatını kaybetti, binlerce sivil yaralandı

Afganistan'da şiddet olaylarının sivil ölümlerini artırdığı bildirildi.

BM'nin Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) hazırladığı raporda, 2017 yılının ilk 3 ayında 715 sivilin şiddet olaylarında hayatını kaybettiği, bin 466 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bu dönemde sivil ölümlerinin, 2016 yılının ilk 3 ayına göre yüzde 4 oranında arttığı ifade edilen raporda, 715 kişinin çatışma, patlama ve intihar saldırısı sonucu öldüğü kaydedildi.

Raporda, sivil ölümlerinin en çok görüldüğü illerin sırasıyla Kabil, Helmand, Kandahar, Nangarhar ve Uruzgan olduğu, bu yılın ilk 3 ayındaki sivil kayıpların yüzde 34'ünü çocukların oluşturduğu da ifade edildi.