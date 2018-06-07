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UBER şimdi de bisiklet işine giriyor

Uluslararası ulaşım şebekesi UBER, elektrikli bisiklet uygulaması JUMP Bikes ile bisiklet kiralamaya da başlayacak.

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UBER şimdi de bisiklet işine giriyor

Dünyanın hemen hemen her noktasında faaliyet gösteren ulaşım şebekesi UBER, aldığı kararla bisiklet kiralama alanına da yöneliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, JUMP Bikes uygulamasını satın alan UBER elektrikli bisiklet paylaşma uygulamasını Avrupa’da hayata geçirerek yerel yönetimlerle ilişkisini düzeltmeyi hedefliyor.

"Birkaç ay sonra sisteme ekleyeceğiz"

UBER CEO’su Dara Khosrowshahi basın toplantısında şunları söyledi:

“JUMP uygulaması yaz sonuna kadar Berlin’de tamamlayacağız. Birkaç ay sonra da Avrupa’daki diğer şehirleri de sisteme ekleyeceğiz. Bisikletler konusunda özellikle heyecan duyuyoruz. Çünkü bisikletler yolların dar, trafiğin sıkışık olduğu şehirlerde kolaylık sağlıyor. Ayrıca, çevre dostu bir sürüş imkanı sunuyor.”

Khosrowshahi, telefonla takip edilebilecek bisikletlerin herhangi bir yere bırakılabilmesine de olanak sağlandığından bahsetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: uber, bisiklet
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