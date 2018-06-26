Uber, Londra'da hukuk mücadelesini kazandı

İngiltere'de uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Uber, Londra'da eylül ayında kaybettiği iş yapma ruhsatını tekrar elde etti.

CNN'in haberine göre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, teknoloji şirketi Uber'e faaliyet gösterebilmesi için 15 aylık lisans verdi.

Şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi Uber'in kazandığı bu hakkı büyük bir zafer olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz eylül ayında mahkeme lisansını yenilemeyi reddetmişti.

Uber'in lisansının yenilenmemesi kararı alınmıştı

İngiltere'de ulaşım hizmeti veren özel araçların lisansları, yerel yönetimler tarafından onaylanıyor. Geçen yılın eylül ayında Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimi Transport for London (TfL), alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in hizmet lisansının yenilenmeyeceğini açıklamıştı. TfL, Uber'in lisansının yenilenmemesine gerekçe olarak "kurumsal sorumluluk eksikliğini ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeleri" göstermişti.

İngiltere'de daha çok "müşterilerin güvenliği" meselesinin ön plana çıkması, vergilendirme ve rekabet konusunun ise bir miktar geri planda kalması dikkati çekiyor.

Uber, Aralık ayında lisansın yenilenmemesi kararını temyize götürmüştü.

Uber, Avrupa ve ABD'nin de başını ağrıtıyor

Türkiye'de taksicilerle yaşadığı gerilimle gündeme gelen Uber, ABD ve Avrupa ülkelerinde de yıllardır çeşitli sorunlarla yüzleşiyor. Uber, faaliyet gösterdiğinden bu yana Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki taksi birlik ve dernekleri tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

Kaynak: TRT Haber