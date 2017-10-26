  • 27 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.82
    EURO 4.455
  • BIST 107334.78
    ALTIN 155.517
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Twitter'dan Rus medya kuruluşlarına yasak

Twitter'dan Rus medya kuruluşlarına yasak

Twitter, Russia Today ve Sputnik'in, Twitter hesaplarından artık reklam veremeyeceğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Twitterdan Rus medya kuruluşlarına yasak

ABD'li sosyal paylaşım sitesi Twitter, Rus basın kuruluşlarından bazılarına  geçen yıl ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmaları iddiasıyla yasak getirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ait tüm hesapların Twitter üzerinden reklam veremeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ABD İstihbarat Grubu'nun yaptığı araştırmanın sonucuna göre, Russia Today ve Sputnik, Rus hükümeti adına 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmuştur. Bu, Twitter'da istemediğimiz bir şeydir. Yürüttüğümüz iç soruşturmanın ardından, Russia Today ve Sputnik'in sahip olduğu bütün hesaplardan reklam alınmayacaktır."

Açıklamada ayrıca, Russia Today'in Twitter üzerinden reklam vermeye başladığı 2011'den beri şirketin elde ettiği 1,9 milyon dolar gelirin ABD başkanlık seçimleri hakkında yürütülen araştırmalara bağışlanacağı bildirildi.

Twitter, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Russia Today'in geçen sene ABD'de reklamlar için 274 bin 100 dolar (1 milyon 43 bin Türk lirası) harcadığı ve Russia Today ile bağlı üç farklı Twitter hesabından toplam bin 823 paylaşım yapıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, açıklamada, bir diğer sosyal medya firması Facebook'un Rusya merkezli aldığı hesapların yaklaşık 450'sinin incelendiği ve bunların 22'sinin Twitter hesaplarıyla örtüştüğü kaydedilmiş, Twitter'da ilintili olan 179 hesap daha bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, twitter, ABD başkanlık seçimleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER