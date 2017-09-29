  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Twitter'dan ABD Senatosuna Rusya raporu

Twitter'dan ABD Senatosuna Rusya raporu

Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği belirtildi.

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Twitterdan ABD Senatosuna Rusya raporu

Sosyal paylaşım ağı Twitter yetkililerinin, Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği belirtildi.

Twitter yetkilileri, İstihbarat Komitesi üyeleri ile bugün bir araya geleceği basına kapalı toplantıda, Rusya'nın Twitter'ı "ABD başkanlık seçimine müdahale iddialarına ilişkin" konuşacak.

İstihbarat Komitesi üyeleri daha önce sosyal medya ağlarından Facebook'un yetkilileriyle de görüşmüştü. Facebook yetkilileri, Rusya bağlantılı hesapların ABD'deki başkanlık seçimi kampanyaları süresince kendilerinden 100 bin dolar tutarında reklam satın aldığını açıklamıştı.

Facebook ve Twitter ile Google'ın ana firması olan Alphabet'in 1 Kasım'da basına açık bir toplantıda İstihbarat Komitesi üyelerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Etiketler: twitter, sosyal medya, abd, seçim
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