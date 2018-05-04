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Twitter, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 00:46





