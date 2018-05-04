  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Twitter, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti

Twitter, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

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Twitter, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti

Küresel paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: twitter, sorun, şifre, kullanıcı
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