  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Twitter çalışanı Trump'ın hesabını bilerek devre dışı bırakmış

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabını, şirkette son iş günü olan bir çalışanın bilerek kapattığını açıklandı.

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Twitter çalışanı Trumpın hesabını bilerek devre dışı bırakmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının dün akşam saatlerinde 11 dakikalığına kapatılmasının arkasında şirkette son iş günü olan bir çalışanın müdahalesinin olduğu bildirildi.

Twitter olayın ardından resmi hesabından yapılan açıklamada, bir hata sonucu değil, çalışanın bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, "Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: trump twitter, Trump, abd
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