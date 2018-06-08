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TV programcısı ve şef Anthony Bourdain hayatını kaybetti

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Bourdain'in bir otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

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TV programcısı ve şef Anthony Bourdain hayatını kaybetti

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi.

CNN'de yiyecek-seyahat odaklı “Parts Unknown” televizyon dizisinin sahibi olan Anthony Bourdain'in, program çekimleri için Fransa Strasbourg'da bulunan otelde intihar ettiği iddia edildi. İntihar iddiasını, Bourdain'in yakın arkadaşı olarak bilinen Fransız şef Eric Ripert açıkladı. 

Programların yayınladığı CNN ise Bourdain'in hayatını kaybetmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain'i eşsiz bir hikaye anlatıcısı yapmıştı."

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: eric ripert, Emmy ödülü, Anthony Bourdain, abd
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