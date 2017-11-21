Tuzhurmatu'da bombalı araçla saldırı: 21 ölü, 52 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit etti.

Taki, '' Muhtemel ikinci saldırıyı önlemek amacıyla Tuzhurmatu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz.'' dedi.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise, Tuzhurmatu'nun hala terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Mimaroğlu, ''Bir hafta önce Tuzhurmatu çevresinde DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin olduğunu güvenlik güçlerine bildirmiştik.'' diye konuştu.

Öte yandan Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Vali ,''Hastanemize 7'si ağır 30 yaralı geldi. Diğer yaralılar ise Kerkük'ün çeşitli hastanelerine kaldırıldı.'' dedi

Vali, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınlandı.

Başsağlığı mesajı şöyle:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

AA/ TRT Haber