  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.964
    EURO 4.654
  • BIST 105267.8
    ALTIN 163.429
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tuzhurmatu'da bombalı araçla saldırı: 21 ölü, 52 yaralı

Tuzhurmatu'da bombalı araçla saldırı: 21 ölü, 52 yaralı

Irak'ta Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit etti.

Taki, '' Muhtemel ikinci saldırıyı önlemek amacıyla Tuzhurmatu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz.'' dedi.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise, Tuzhurmatu'nun hala terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Mimaroğlu, ''Bir hafta önce Tuzhurmatu çevresinde DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin olduğunu güvenlik güçlerine bildirmiştik.'' diye konuştu.

Öte yandan Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Vali ,''Hastanemize 7'si ağır 30 yaralı geldi. Diğer yaralılar ise Kerkük'ün çeşitli hastanelerine kaldırıldı.'' dedi

Vali, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınlandı.

Başsağlığı mesajı şöyle:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

AA/ TRT Haber

Etiketler: tuzhurmatu'da bombalı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER