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Buradasınız : » » Tütün devi ABD'ye tazminat ödeyecek

Tütün devi ABD'ye tazminat ödeyecek

Tütün devi Philip Morris, dünyanın ilk sade paketleme yasasını çıkaran Avustralya devletine, açtığı davanın aleyhinde sonuçlanması üzerine tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Tütün devi ABDye tazminat ödeyecek

Tütün devi Philip Morris, dünyanın ilk sade paketleme yasasını çıkaran Avustralya devletine, açtığı davanın aleyhinde sonuçlanması üzerine tazminat ödemeye mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), 2012 yılında sigaraların sağlık uyarıları içeren grafiklerin yer aldığı sade paketlerde satılması zorunluluğu getiren Avustralya devletine açtığı davayı kaybeden Philip Morris'in tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Philip Morris, ödeyeceği tazminatla Avustralya devletinin dava sırasında yaptığı yasal masrafları karşılamış olacak.

Şirket, Avustralya'da paketleme yasağının kabulünden hemen sonra yasanın bozulması için açtığı davayı 2015 yılında kaybetmişti.

Sydney Morning Herald, Philip Morris'in ödeyeceği tazminatın, 38 milyon dolara kadar çıkabileceğini yazdı.

Dünya Ticaret Örgütü, mayıs ayında Avustralya'daki yasanın, meşru bir kamu sağlığı önlemi olduğunu bildirmişti.

Etiketler: philip morris, tütün, abd
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