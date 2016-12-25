Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ödül töreninde, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden ve Gürcistanlı bilim, sanat ve siyaset dünyasından isimlere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ödülünü Borçalı Cemiyeti Başkanı Zelimhan Memmedli takdim etti.

"İnsanlık adına buna mecburuz"

Topçu, törende yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Türklerin hakim olduğu dönemlerde huzur ve istikrarın olduğunu hatırlatan Topçu, "Ey Tanrı dağından inenlerin evlatları, tarih tekrar sahnesine sizi bekliyor. Dilde, fikride ve işte birliğimizi sağlamamız lazım. Emin olun bu birliktelik dünyaya tekrar barış, güvenlik ve özgürlüğü getirecek. Bu dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Suriye'de zalim Esed, Arap, Kürt ve Türkmenleri bombalıyor. Bu kana ve gözyaşına dur diyecek bir millet var o da bizim milletimiz. Biz insanlık adına buna mecburuz." dedi.

"Ankara asla diz çökmeyecek"

Birilerinin Ankara'yı terörle meşgul etmek istediğini ifade eden Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanıyorlarki PKK, DAEŞ ve FETÖ terörü ile Ankara diz çökecek. Ankara asla diz çökmeyecektir. Ankara bütün bu terör örgütlerini tekne kazır gibi kazıyacak ve kazıyor. Terör örgütlerini Ankara'nın başına musallat edenler bilsinler ki arkasında durdukları bu üç terör örgütü bir gün kendi başlarına bela olacak. Elinizle tuttuğunuz maşalar bir gün sizi de yakacak." AA

