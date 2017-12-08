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Tusk: Brexit'in ikinci aşaması için liderlerden onay isteyeceğim

AB Konseyi Başkanı Tusk, gelecek hafta düzenlenecek AB Zirvesi'nde, 27 ülkenin liderinden, Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasına başlanması için onay isteyeceğini açıkladı.

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Tusk: Brexitin ikinci aşaması için liderlerden onay isteyeceğim

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu'nun Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesini önermesinin ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun önerisinin ardından 14-15 Aralık'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde liderlere taslak bir anlaşma sunabileceğini belirten Tusk, "AB'nin 27 üyesinin liderinden Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasına başlanması için onay isteyeceğim." dedi.

İngiltere'nin yaklaşık 2 yıllık bir geçiş süreci talep ettiğini hatırlatan Tusk, bu konuyu bazı koşullarla görüşebileceklerini dile getirdi.

Tusk, "Bu geçiş sürecinde İngiltere'nin yenileri de dahil olmak üzere tüm AB hukukuna, bütçeye ilişkin yükümlülüklere ve yargı denetimine saygı duymasını öneriyorum. Bu dönemde tabii ki AB'nin karar alma mekanizmaları 27 üye ülke tarafından yönetilecek." açıklamasında bulundu.

Bunun tek çözüm olduğunu söyleyen Tusk, "Ayrılmanın zor olduğunu biliyorum. Ancak ayrıldıktan sonra yeni bir ilişki inşa etmek çok daha zor." dedi.

Tusk, Brexit müzakerelerinde kısıtlı zamanın çoğunun "kolay hususları" çözmeye harcandığına dikkati çekerek bir yıldan daha az sürede daha zor olan kısmı müzakere etmenin zor olacağına işaret etti.

AA 

Etiketler: tusk, Brexit müzakereleri, AB
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