Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

ABD güçleri, yaklaşık 7 aydır Kerkük'ün güneyindeki K1 Askeri Üssü'nde Iraklılara destek veriyor.

Bu durum ister istemez ABD’nin geçmişte tarafsız kalamadığı zamanları hatırlatıyor, Irak Türkmen Cephesinde endişeye sebep oluyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Hasan Turan, ABD’nin Kerkük’teki varlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Turan, ''Kerkük'teki ABD güçlerinin terörle mücadele konusunda Iraklı güçlere destek vermesini destekliyoruz. Ancak daha önce olduğu gibi kente bir kez daha Peşmerge ve Kürt asayiş güçlerini yerleştirmelerine izin vermeyeceğiz.'' diye konuştu.

"Kerkük'ün yabancı güce ihtiyacı yok"

Irak Federal Güçleri, 16 Ekim’den bu yana Kerkük'ün kontrolünü elinde bulunduruyor.

Kentte güvenlik ve istikrarın sağlandığını dile getiren Turan, ''Savunma ve İçişleri bakanlıkları tarafından güvenliği sağlanan Kerkük'ün, yabancı güce ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

2009'da Peşmerge güçlerinin Kerkük'e girişini sağlayan ABD'nin, aynı hatayı yeniden yapmaması gerektiğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

''Kerkük'ün güneyindeki K1 Askeri Üssü'ndeki 300 ABD askerinin, bölgedeki Irak güçlerine destek sağlamaktan başka bir görevi olmamalı.''

Irak ordusu, federal polis ve onlara destek veren Haşdi Şabi'den meydana gelen ortak güçler, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesinin ardından herhangi bir çatışma yaşanmadan Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA