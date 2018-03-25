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Türkmenistan sandık başına gidiyor

Türkmenistan'da halk, milletvekili seçimi için oy kullanacak. Seçimde 284 aday yarışacak.

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Türkmenistan sandık başına gidiyor

Türkmenistan'da milletvekili seçimi bugün yerel saatle 07.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. 125 sandalyelik Meclis için farklı siyasi partilere mensup ve bağımsız 284 aday yarışacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar, Türkmenistan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanabilecek.

Türkmenistan'da yarın Meclis seçimlerinin yanı sıra il, ilçe ve şehir halk meclisi üyeliği ile "Gengeş" adı verilen yerel yönetim seçimleri yapılacak.

Seçimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi uluslararası kuruluşların gözlemcileri de izleyecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkmenistan, türkimenistan seçim
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