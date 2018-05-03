Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov: Hedefimiz İpek Yolu'nun eskimeyen değerini canlandırmak

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenbaşı Avaza Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Kalkınma Yolunda Uluslararası Büyük İpek Yolu Forumu"nda yaptığı konuşmada, İpek Yolu'nun yalnızca coğrafi bölgeler arasında bir ulaştırma koridoru olmadığını, siyasi ve kültürel açıdan da büyük önem taşıdığını söyledi.

"Hedefimiz İpek Yolu'nun eskimeyen değerini canlandırmak"

Berdimuhamedov İpek Yolu'nun batı ile doğuyu, Asya ile Avrupa'yı karşılıklı saygı, eşitlik, güven ilkeleri çerçevesinde bağladığına dikkati çekti.

"2018'i 'Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' yılı ilan ettik. Türkmenistan, Avrasya'daki kültürlerin kesiştiği noktadır. Bu miras Türkmen halkınca benimsenmiştir. Hedefimiz, büyük İpek Yolu'nun eskimeyen değerlerini canlandırmaktır."

Berdimuhamedov, küresel tehditlerin bölgenin tüm ülkelerini etkilediğini, siyasi ve ekonomik anlamda mevcut tehditlere karşı ortak hareket etmenin ve uluslararası iş birliği yapmanın önem taşıdığını aktardı.

Berdimuhamedov, forumun, dünya politikasının önemli bölgelerinden olmayı hedefleyen Türkmenistan için büyük önem taşıdığını, uzun vadede yenilikçi yöntemleri geliştirmeye yardımcı olacağını dile getirdi.

İş birliği, güven, karşılıklı saygı ilkelerinin Türkmenistan'ın uluslararası faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu belirten Berdimuhamedov, şöyle devam etti:

"Orta Asya, İpek Yolu'nun ayrılmaz parçasıdır. Tarihi ve jeopolitik faktörler nedeniyle bu bölge, sadece kıtada değil dünya geleceğinde önemli rol oynamaktadır. Yüzyıllardır bu bölgeden uygarlıkları birleştiren kervan yolları geçmiştir. Bizim hedefimiz, Orta Asya'nın tarihi konumunu modern şartlarda canlandırmaktır. Türkmenistan olarak her zaman iş birliğine ve diyaloğa hazırız."

"Deniz taşımacılığında önemli bir kavşak noktası olacak"

Berdimuhamedov, Hazar Denizi'nin kıyısında inşa edilen Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı'nın bölgenin kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi. Projenin, deniz taşımacılığında önemli bir kavşak noktası olacağına, yük taşımacılığında mesafeyi kısaltacağına dikkati çeken Berdimuhamedov, "Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Asya ile Avrupa arasında ekonomik iş birliğini üst düzeye taşıyacak. Bölgeler ve kıtalar arası temaslarda yeni stratejik perspektifler ortaya çıkaracak, ulusal ekonomiye ivme kazandıracak ve uluslararası iş birliğine olumlu yansıyacak." dedi.

"İpek Yolu'nun en önemli projelerden biri"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bugün açılışı gerçekleştirilecek Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı'nın modern İpek Yolu'nun en önemli projelerinden olduğunu ifade etti.

Arslan, tarihi İpek Yolu'nun, sadece malların taşındığı bir ticaret yolu değil, ortak kültür ve hafızanın taşındığı bir köprü olduğuna işaret etti.

"Kardeş ülke Türkmenistan'ın bu başarısı bizi mutlu ediyor. Bu kadar büyük ve önemli bir liman, Ro-Ro, konteyner ve yük gemilerine hizmet edecek. Tarihi İpek Yolu, ekonomik gelişmelerin ve kültürel etkileşimin itici gücünü oluşturan bir ulaşım ağı. Kıtaları birbirine bağlayan Hazar Denizi geçişli Orta Koridor, Asya ile Avrupa arasındaki en önemli güzergahlardan birini teşkil ediyor. Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Çin'den Avrupa'ya ülkelerimiz üzerinden bağlanan Orta Koridor için hayati öneme sahip. Yakın süre önce tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı bu zincirin halkası olarak Çin'i Orta Asya üzerinden Avrupa'ya bağlayacak."

"İki ülke iş birliği gıptayla izleniyor"

Arslan, bu kapsamda Avrasya bölgesinin ulaştırma bağlantılarına katkı sağlayacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Avrasya Tüneli gibi pek çok mega projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Arslan, Asya ile Avrupa arasında "Orta Koridor" girişiminin tamamlayıcısı projelere devam ettiklerini dile getirdi.

"Orta Koridor'un canlanması, Orta Asya ülkeleri için ekonomik kalkınmanın bir bileşeni olacak, Asya'daki yük trafiğinin Hazar Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayacak. Türkmenistan ile Türkiye arasında ortak din, inanç, kültür ve tarih birlikteliğinden gelen kardeşlik bağları, siyasi ve ekonomik iş birliğini gıptayla izlenen bir düzeye çıkarmış durumda."

"Firmalarımızın Türkmenistan'a ilgisi büyük"

Bakan Arslan, Türkmenistan'ın Türk yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldiğine işaret ederek, Türk müteahhitlik firmalarının Türkmenistan'daki büyük projelerde görev almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin Türkmenistan'ın ekonomik kalkınmasında rol üstlenmeye devam edeceğini belirten Arslan, "Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı'nın, Büyük İpek Yolu'nun vazgeçilmez durağı olarak, Türkmenistan'a, ülkelerimize ve 'Orta Koridor'a büyük katkı sağlayacağına inanıyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA