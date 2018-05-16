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Türkmen göstericiler gece nöbetlerine devam ediyor

Kerkük'te Türkmenler, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları protestoları üçüncü gününde de sürdürdü.

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Türkmen göstericiler gece nöbetlerine devam ediyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları protestolar gece nöbetleriyle devam ediyor.

Gösteriye katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Gençlik Teşkilat Sorumlusu Muhammet Gökkaya, "Türkmen seçmenlerin oylarına sahip çıkmak için gençlik teşkilatı tam kadro olarak üç gecedir nöbetteyiz." dedi.

Oylar elle sayılıncaya kadar "nöbet" yerlerinden ayrılmayacaklarını belirten Gökkaya, "şaibeli ve hileli" bu seçimin tek sorumlusu ve suçlusunun Seçim Yüksek Komiserliği olduğunu söyledi.

Protesto alanlarında gece nöbeti tutan Türkmenlerden Süheyla Kadir ise kadın erkek herkesin bu gösteriye katıldığını ifade etti.

"Evlatlarımız burada nöbet tutarken dayanamadım ve gecenin bu saati olmasına rağmen evden çıktım geldim."

Engelli olmasına karşın ailesiyle gösteri alanına gelen Kerküklü Mustafa Hamzeli de seçim sandıklarındaki haklarından başka bir şey istemediklerini ve haklarını kimseye çiğnetmeyeceklerini belirtti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Kaynak: AA

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