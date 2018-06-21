Türkmen Alevilerinden Cumhur İttifakı'na destek

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili İmam Hüseyin Cem Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Özdemir, seçimlerin sadece "ülkeyi yönetmeye talip birilerinin belirlenmesi" seçimi olmadığını vurguladı.

"Bu seçim, birilerini makam, koltuk sahibi yapma seçimi değildir. Bu seçim, 'sen-ben', 'Kürt-Türk', 'Laz-Çerkez', 'Alevi-Sünni' ayrıştırması seçimi değildir."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, seçimlerin İslam'ın, Türklüğün Anadolu'da kalması, Türk-İslam davası ve sancağının göklerde dalgalanması seçimi olduğunu söyledi.

"Bu seçim Türkiye'nin küresel dünyada var olma, bayrağa ay-yıldız olma, Kandil'e hançer, mazluma umut, zalime korku olma seçimidir. Bu seçim, Suriye'de Türkmenlere umut olma, devletimizi koruma seçimidir."

Özdemir, 24 Haziran'ın aynı zamanda "90'lı yılların karanlık Türkiyesi'nin 'Alevi-Sünni' ayrımını, Kürt-Türk düşmanlığını" bitirme seçimi olduğunu ifade etti.

"Ülkemizin kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimi"

Suriye başta olmak üzere mazlum ülkelerdeki zulme, emperyalist ve kapitalist şer odaklarına "dur" demek için de seçimlerin önemine işaret eden Özdemir, seçimlerin Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de, El Bab'da, Münbiç'te olduğu gibi tek yürek, tek yumruk, tek ses, tek nefes olma, 2023 hedeflerine tüm engellemelere rağmen emin adımlarla yürüme anlamına geldiğini vurguladı.

Özdemir, "Bu seçim, ülkemizin 16 yıldaki kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimidir. Bu seçim, ilk olarak Alevi açılımını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Alevi canlara verdiği değerin göstergesinin seçimidir" dedi.

"Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz"

AK Parti'nin Alevi vatandaşlar için bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları hatırlatan Özdemir, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nde seçmeli olarak Alevilik dersinin verilmeye başlandığına, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin farklı mezheplerin yaklaşımlarının dahil edilerek güncellendiğine dikkat çekti.

Özdemir, bu kapsamda ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Alevilik konusuna da yer verildiğini hatırlattı.

"Bu nedenlerle 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler, sıradan seçimler değildir. Ülkemizin var olma seçimidir. Etle tırnak değil, ete kan verme, tüm ulusun kan kardeşi olma seçimidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle kurulan Cumhur İttifakı'na Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının bütün organlarıyla destek veriyoruz."

Kaynak: AA