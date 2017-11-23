‘Türklere yapılan her saldırı birlikte yaşama karşı bir eylemdir’

Almanya’nın Mölln kentinde 1992 yılında aşırı sağcıların Türklerin evlerini kundaklamasının üstünden 25 yıl geçti. Olayda 3 kişi hayatını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türklere yapılan her saldırının, birlikte yaşama karşı bir eylem olduğunu belirtti, konuyla alakalı yazılı açıklama yaptı.

Yeneroğlu, Mölln’de 25 yıl önce Arslan ailesine ait evin gece yarısı ırkçılar tarafından kundaklandığını, çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını hatırlattı. Facianın sorumlusu olarak yargılanan iki Neonazi’nin ise çarptırıldıkları hapis cezalarının ardından serbest bırakılarak yeni kimlikleriyle koruma altına alındığını aktardı.

‘Almanya’da ırkçılık sorunu hala tedavi edilmiş değil’

Özellikle 1990’lı yıllardan bu yana varlığını sürdüren ırkçılık sorunu Almanya’da hala tedavi edilmiş değil. Mustafa Yeneroğlu, günümüzde ise ırkçılığın farklı etiketlerle farklı alanlara sirayet ettiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Yeneroğlu, bu gibi ırkçı olayların tekrarlanmaması için faillerin adaletin önüne çıkarılması, kamuoyunda yüksek hassasiyetin olması ve kurumsal ırkçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

Bir göç ülkesi olan Almanya‘da yaşayan Türkler en önemli göçmen gruplar arasında yer alıyor.

Kaynak:AA