Türkler, Moritanya'da her gün tonlarca balık avlıyor

Denizleri balık kaynayan Moritanya'nın ne yeterli balıkçı teknesi, ne de işleyecek fabrikası var.

Türk balıkçılar 4 yıldır Moritanya açıklarında avlanıyor.

Yoksul Afrika ülkesi, zengin balık rezerviyle dikkat çekiyor. Türk balıkçılar Moritanya'da tonlarca balık avlıyor. https://t.co/A6dVNbX5Bv pic.twitter.com/sA7yjlV12t — TRT HABER (@trthaber) 5 Mart 2018

Akdeniz'i boydan boya kat edip, Cebelitarık boğazından geçip, Atlas okyanusuna 6 bin kilometre yol katediyorlar.

Türkiye'de bir ayda avlayacakları balığı bir günde yakalıyorlar. İyi çalışan bir teknenin yıllık kazancı milyon dolarlarla ölçülüyor.

Balık Hali'nde 300'den fazla çeşit bulunuyor

Lagos, istavrit, dülger, palamut, mercan, lüfer, kalamar...

Balık Hali'nde 300 çeşitten fazla deniz canlısını bulmak mümkün.

Moritanya Türkiye Balıkçılık Federasyonu Başkanı Ali Kemal Erden, "Benim bulunduğum şehirde yaklaşık 20 tane balık unu fabrikası var. Bunlardan 4 tanesi Türklere ait. Toplam düşünürseniz 26-27 tane fabrika faaliyette." dedi.

Moritanya Türkiye Balıkçılık Federasyonu Bşk. Yrd. Mehmet Avcı, "Sardalyanın türevleri, sardinella, ringa ve tirsi balığı avlıyoruz çoğunlukla bu balıkları avlıyoruz ama her türlü balık var. 1940'lar 50'lerden beri Avrupalılar burada, Çinliler burada, Kore burada, İspanyollar burada. Türk balıkçılar 2014 yılından beri okyanusla tanıştılar. Ama Moritanya şu an bizden çok memnun."diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moritanya ziyaretinde imzalanan anlaşmayla da Türk balıkçıların birçok sorunu çözüldü.

Kaynak: TRT Haber