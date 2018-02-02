Amman Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Senato Başkanı Faysal el-Fayiz oturumda yaptığı konuşmada, "Türkler, güvenli, istikrarlı ve toprak bütünlüğü olan bir Suriye görmek istiyor." dedi.

Türkiye'nin terörle bağlantılı meşru güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Fayiz, Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkileri de "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Karagöz ise Zeytin Dalı Harekatı'nın rastgele değil ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin, halkının ve sınırlarının güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin "işgal gücü" olduğu yönündeki ithamların kabul edilemeyeceğini dile getiren Karagöz, harekatın nefsi müdafaa temelinde yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA