Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » 'Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz'

'Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirtti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Türkiyeyle teröre karşı dayanışma halindeyiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır." dedi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirtti.
 
Sözcü Toner, yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.
 
Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, şunları kaydetti:
 
"Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır."
 
Etiketler: abd, nato, istanbul terör saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER