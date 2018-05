Türkiye'ye F-35 satışını engelleyemeyen İsrail'in B planı

İsrail'in Haaretz gazetesine açıklama yapan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Ortadoğu'da askeri niteliğini korumak için F-35'e sahip tek ülke olmak istediğini söyledi. Bölgedeki avantajı elinde tutumak isteyen ancak F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olan Türkiye'yi engelleyemeyen İsrail, F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine dair teknoloji transferinin Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek için ABD'ye baskı yapıyor.

