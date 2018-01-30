Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

Olay Başkonsoloslukta görevli güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Zürih polisi olay yerinde inceleme yaptı.

Konuya ilişkin açıklımı yapan Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi,kamera kayıtlarının mevcut olduğunu belrterek, "Bu son 1 yıl içinde yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada ilerleme sağlanamadı." dedi.

Geçen 1 Mayıs'ta, Zürih'teki başkonsolosluk binası yaklaşık 100 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Terör örgütü yandaşı oldukları sanılan yüzleri maskeli kişiler konsolosluk binasına boya atmışlardı.

Saldırganlar, Başkonsolosluk binası yakınlarındaki bir duvara ve bir otobüs durağına da Türkiye aleyhine yazı yazarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Daha önce başkent Bern'de de terör örgütü yandaşları aynı ifadelerin yazılı olduğu bir pankart açmıştı.

Her iki olaya ilişkin, İsviçre polisinin herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapmadığı biliniyor.

Kaynak: TRT Haber