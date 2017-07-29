Türkiye'nin Yemen'e gönderdiği yardımlar teslim ediliyor

Yemen'e Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri kapsamındaki 2 sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılayı üyesi Mehmet Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımlar kapsamındaki 2 sahra hastanesinin, Yemen Sağlık Bakanlığını temsilen Es-Sadaka Hastanesi Müdürü Cemal Abdulhamid'e teslim edildiğini ifade etti.

Sancar, hastanelerden birinin Şeyh Osman kentindeki Es-Sadaka Hastanesine, diğerinin bakanlık nezaretinde ihtiyaç duyulan bölgeye gönderileceğini belirterek, "Toplam maliyeti 21 milyon dolar olan her bir hastane içerisinde ameliyathane ve acil bölümlerinin yer aldığı 5 konteyner bulunuyor." dedi.

Hastane Müdürü Abdulhamid ise Türkiye halkının özellikle sağlık alanında Yemenlilere yönelik sınırsız desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türk hükümeti ve halkının insani tutumu ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda Yemenlilere verdiği destek karşısında minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Tıbbı ekipmanlarla donatılmış sahra hastanelerinin, iki ülke arasındaki dayanışma ve gerçek iş birliği bağının göstergesi olduğunu vurgulayan Abdulhamid, "Modern tıbbi ekipmanlara sahip sahra hastanelerinin, Aden ve komşu illerdeki hastaların sıkıntılarının hafifletilmesinde büyük bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen gıda ve tıbbi malzeme içeren insani yardımlar, "Blue Fury" adlı gemiyle, 20 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı. AA