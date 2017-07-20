  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'nin Yemen'e gönderdiği yardım gemisi Aden Limanı'nda

Türkiye'nin Yemen'e gönderdiği yardım gemisi Aden Limanı'nda

AFAD ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, Aden Limanı'nda yükünü boşaltmaya başladı.

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Türkiyenin Yemene gönderdiği yardım gemisi Aden Limanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, Aden Limanı'nda yükünü boşaltmaya başladı.

Yemen Yerel İdare Bakanlığı Danışmanı ve Yüksek Yardım Komitesi Koordinatörü Cemal Belfakih, gemiden yük indirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yük indirme işleminin geminin taşıdığı yüke göre zaman aldığını ve taşınan malzemenin ülkedeki yasalara göre gümrük işlemlerinden geçtiğini kaydeden Belfakih, geminin limana girişinin engellendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türk Kızılayı üyelerinden Mahmud Kerim de geminin bugün yükünü boşaltmaya başladığını söyledi.

Kerim, ülkede cuma ve cumartesi günlerinin tatil olması dolayısıyla geminin yükünün boşaltılmasının ve gümrük işlemlerinin bir kaç gün alacağını ifade etti.

İskenderun Limanı'ndan 9 Temmuz'da uğurlanan gemi, salı akşamı Aden Limanı'na ulaşmıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı geminin İskenderun Limanı'ndan uğurlanması törenindeki konuşmasında, geminin içinde su arıtma sistemleri ile AFAD'ın Toprak Masulleri Ofisiyle temin ettiği 10 bin ton unun da olduğunu vurgulamıştı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da gemide ayrıca su arıtma sistemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan 50 tonluk ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğunu belirtmişti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umudu Ol kampanyası, AFAD, türk kızılayı, Yemen, insani yardım
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