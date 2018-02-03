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Buradasınız : » » Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği aracına saldırı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği aracına saldırı

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camının, kimliği belirlenemeyen kişilerce kırıldığı belirtildi.

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Türkiyenin Stockholm Büyükelçiliği aracına saldırı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.

Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör örgütlerinin isimleri yazılmıştı.

AA

Etiketler: stockholm, büyükelçilik
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