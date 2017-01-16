  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 3.986
  • BIST 81602.56
    ALTIN 145.49
Buradasınız : » » 'Türkiye'nin sığınmacı politikası dünyaya örnek'

'Türkiye'nin sığınmacı politikası dünyaya örnek'

Swing, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığının daha çok vurgulanması gerektiğini belirterek, "Bu, bence dünyanın geri kalanına örnek teşkil ediyor." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Türkiyenin sığınmacı politikası dünyaya örnek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığının daha çok vurgulanması gerektiğini belirterek "Bu, bence dünyanın geri kalanına iyi bir örnek teşkil ediyor. İnsanlar çatışmalardan, savaşlardan, doğal felaketlerden veya herhangi başka bir sorundan kaçarken bizim daha farklı bir sınır yönetimi gütmemiz gerek, anlayışlı olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

William Lacy Swing, bazı Avrupa ülkelerinde yürütülen sığınmacı karşıtı siyasetle ilgili olarak şunları söyledi:

"Ne yazık ki siyasi aktörlerin çoğu bulundukları konumu, ihtiyacı olan insanlara, göçmenlere ve sığınmacılara yardım etmek yerine siyasi rant uğruna kullanıyor. Seçimleri ilk kez veya tekrar tekrar kazanabilmek için. Statülerine bakılmaksızın gerek mülteciler gerek diğer göçmenler olsun hareket halindeki insanlardan hepimiz sorumluyuz ki bu insanlar, her zaman için en korunmasız konumda oluyorlar."

"Bu kadar çok sığınmacı ölüyorsa politikalar işe yaramıyor demektir"

Sığınmacı sorununun küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Swing, IOM verilerine göre, geçen yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan 5 binden fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini belirterek, son 3 yılda ise bu sayının 18 binden fazla olduğunu kaydetti. Swing, "Bu kadar çok insan ölüyorsa politikalar işe yaramıyor demektir. Hayat kurtaracak politikaları desteklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

 AA

Etiketler: sığınmacı politikası, türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, William Lacy Swing
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER