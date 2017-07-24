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Buradasınız : » » Türkiye'nin S-400 görüşmeleri ABD'yi tedirgin etti

Türkiye'nin S-400 görüşmeleri ABD'yi tedirgin etti

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Türkiyenin S-400 görüşmeleri ABDyi tedirgin etti

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dunford NBC televizyonuna verdiği mülakatta, "Türkiye, Rusya'dan hava savunma sistemi almadı, bunu yapmış olsalardı kaygı verici olurdu. Ancak yapmadılar" dedi

DEAŞ ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Dunford, müttefikleri arasında 50 bin milisin olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek vermelerinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini kabul eden General Dunford, Türkiye'nin kaygılarını dikkate aldıklarını iddia etti.

Amaçlarının yalnız DEAŞ'ı Rakka'dan ve Fırat Vadisi'nden çıkarmak olmadığını ifade eden Dunford , Türkiye ile uzun dönemli ilişkileri hesaba kattıklarını ve Türkiye'nin kaygılarını azaltmak için çabaladıklarını söyledi.

Dunford, "Suriye'de askeri veya siyasi her çözümde, güvenlik bakımından Türkiye'nin uzun dönem menfaatleri dikkate alınacaktır " dedi.
 

Etiketler: abd, ABD Genelkurmay Başkanı, dunford, s400, rusya türkiye ilişkileri, Putin, s400 füzesi, DEAŞ, PKK, PYD
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